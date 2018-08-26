Помер американський сенатор Джон Маккейн

У липні 2017 року у Джона Маккейна діагностували гліобластому

Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 рік.

"Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 4:28 вечора. 25 серпня 2018 року. З сенатором, коли він пішов, були його дружина Сінді і сім'я. До смерті він служив Сполученим Штатам Америки сумлінно протягом шістдесяти років", - йдеться в заяві сім'ї, пише The Washington Post.

У 1982 році Маккейн був обраний до Палати представників США. Чотири роки по тому він зайняв своє місце в Сенаті. У верхній палаті Конгресу Маккейн зарекомендував себе як провідний голос у питаннях національної безпеки і зовнішньої політики, будучи головою в Комітеті з питань збройних сил.

Маккейн був жорстким критиком Росії і прихильником агресивної ролі США проти екстремістського угрупування ІДІЛ.

В останні кілька років свого життя сенатор різко критикував президента США Дональда Трампа за його позицію щодо президента РФ Владіміра Путіна.