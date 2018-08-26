Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Помер американський сенатор Джон Маккейн

У липні 2017 року у Джона Маккейна діагностували гліобластому
Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 рік.
Помер американський сенатор Джон Маккейн Сенатор Джон МакКейн. Фото: azcapitoltimes.com

"Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 4:28 вечора. 25 серпня 2018 року. З сенатором, коли він пішов, були його дружина Сінді і сім'я. До смерті він служив Сполученим Штатам Америки сумлінно протягом шістдесяти років", - йдеться в заяві сім'ї, пише The Washington Post.

У 1982 році Маккейн був обраний до Палати представників США. Чотири роки по тому він зайняв своє місце в Сенаті. У верхній палаті Конгресу Маккейн зарекомендував себе як провідний голос у питаннях національної безпеки і зовнішньої політики, будучи головою в Комітеті з питань збройних сил.

Маккейн був жорстким критиком Росії і прихильником агресивної ролі США проти екстремістського угрупування ІДІЛ.

В останні кілька років свого життя сенатор різко критикував президента США Дональда Трампа за його позицію щодо президента РФ Владіміра Путіна.

Нагадаємо, в липні 2017 року у Джона Маккейна діагностували гліобластому. Попри захворювання він продовжив роботу в американському Сенаті.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2018 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.