У сенатора США Маккейна виявлено ракову пухлину
Про це в ніч на четвер, 20 липня, повідомили в лікарні Фінікса, штат Арізона, де Маккейн перебуває на лікуванні, пише DW.com.
Ракова пухлина була виявлена після видалення тромбу над лівим оком пацієнта. Проби видаленої тканини показали, що первинна пухлина головного мозку, відома як гліобластома має відношення до сгустка крові, йдеться в заяві клініки Мейо.
80-річний Джон Маккейн, сенатор-республіканець з Арізони і колишній кандидат в президенти США, за словами медиків, оговтується від цієї операції "на подив добре".
"Сенатор і його сім'я розглядають всі можливі варіанти подальшого лікування", - вказали лікарі, зазначивши, що можлива комбінація радіаційного випромінювання і хіміотерапії.
Напередодні через стан здоров'я Маккейна були перенесені слухання в Конгресі США з питання про реформу охорони здоров'я, відомої як Obamacare.
Зазначимо, що американський сенатор-республіканець Джон Маккейн неодноразово закликав Конгрес США посилити санкції проти РФ та надати Україні летальну зброю.
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