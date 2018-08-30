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Помер Йосип Кобзон

Йому було 80 років
30 серпня після тривалої хвороби помер відомий російський співак Йосип Кобзон.
Помер Йосип Кобзон Йосип Кобзон. Фото: mk.ru

Кобзон пішов з життя на 80 році, повідомляє "ТАСС". Ще у 2005 році у співака діагностували рак, він пережив кілька операцій.

Народився Йосип Кобзон у 1937 році в містечку Часів Яр на Донеччині, що неподалік Бахмута. Ще у радянські часи зробив стрімку естрадну кар'єру й був одним з найвідоміших співаків країни. 1987 року став народним артистом СРСР.

Після розпаду Радянського Союзу кілька разів обирався членом Державної Думи РФ. Був членом провладної партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, що після анексії Криму Кобзон підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента Володимира Путіна щодо України і Криму.

Згодом, Путін нагородив Кобзона медаллю за "допомогу народу Донбасу".

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30 08 2018 13:44
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