Помер Йосип Кобзон
Кобзон пішов з життя на 80 році, повідомляє "ТАСС". Ще у 2005 році у співака діагностували рак, він пережив кілька операцій.
Народився Йосип Кобзон у 1937 році в містечку Часів Яр на Донеччині, що неподалік Бахмута. Ще у радянські часи зробив стрімку естрадну кар'єру й був одним з найвідоміших співаків країни. 1987 року став народним артистом СРСР.
Після розпаду Радянського Союзу кілька разів обирався членом Державної Думи РФ. Був членом провладної партії "Єдина Росія".
Нагадаємо, що після анексії Криму Кобзон підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента Володимира Путіна щодо України і Криму.
Згодом, Путін нагородив Кобзона медаллю за "допомогу народу Донбасу".
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