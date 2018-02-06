Президент Естонії закликала прямо називати конфлікт на Донбасі війною
"Війна є війна і окупація є окупація", - заявила вона на конференції пам'яті естонської екс-президента Леннарта Мері, передає прес-служба президентської адміністрації.
Як заявила Кальюлайд, міжнародне співтовариство до сих пір продовжує використовувати евфемізми "адміністративна межа" чи "замороженый конфлікт" замість прямої вказівки на те, що відбувається.
"Заснований на правилах, демократичний і ліберальний світовий порядок збережеться, тільки якщо ми більше не будемо прикидатися, що на нас не чинять тиск ті, хто вважає, що інтереси більш сильних важливіші свободи держав і народів", - впевнена президент Естонії.
Нагадаємо, що 24 травня президент Естонії Керсті Кальюлайд і віце-прем’єр-міністр – Геннадій Зубко відвідали Донеччину.
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