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Президент Естонії закликала прямо називати конфлікт на Донбасі війною

"Війна є війна і окупація є окупація"
Президент Естонії Керсті Кальюлайд впевнена, що події в Грузії 2008 року і на українському Донбасі необхідно називати "своїми іменами".
Президент Естонії закликала прямо називати конфлікт на Донбасі війною Керсті Кальюлайд. Фото: president.ee

"Війна є війна і окупація є окупація", - заявила вона на конференції пам'яті естонської екс-президента Леннарта Мері, передає прес-служба президентської адміністрації.

Як заявила Кальюлайд, міжнародне співтовариство до сих пір продовжує використовувати евфемізми "адміністративна межа" чи "замороженый конфлікт" замість прямої вказівки на те, що відбувається.

"Заснований на правилах, демократичний і ліберальний світовий порядок збережеться, тільки якщо ми більше не будемо прикидатися, що на нас не чинять тиск ті, хто вважає, що інтереси більш сильних важливіші свободи держав і народів", - впевнена президент Естонії.

Нагадаємо, що 24 травня президент Естонії Керсті Кальюлайд і віце-прем’єр-міністр – Геннадій Зубко відвідали Донеччину.

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02 06 2018 13:35
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