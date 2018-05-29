Прокуратура хоче повернути державі 12 мільйонів, сплачених близькій до екс-ректора Мельника структурі

Прокуратура пред'явила шість позовів про стягнення грошей, які держава виплатила наближеній до екс-ректора податкової академії структурі

Київська обласна прокуратура пред'явила шість позовів про стягнення понад 12 мільйонів гривень, які держава виплатила за договором оренди реабілітаційно-оздоровчого комплексу, укладеним з комерційною структурою, наближеною до екс-ректора податкової академії Петра Мельника.

"Установлено, що реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір", який перебував у державній власності на балансі Національного Університету Державної податкової служби України, та використовувався для забезпечення діяльності закладу освіти в якості гуртожитку для проживання студентів університету, у 2007 році передано приватному навчальному закладу", – повідомляють у прокуратурі Київської області.

Комплекс площею майже 8 тис. кв м розташований в смт Ворзель Київської області. За даними прокуратури, його передали приватному закладу, засновниками та керівниками якого були близькі родичі Мельника.

"У подальшому державний навчальний заклад вимушений був орендувати це майно і за період з 2009 по 2013 роки, за рахунок коштів державного бюджету України, сплатив орендну плату на суму понад 12 млн грн", – зазначають у відомстві.

Через це Ірпінський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури заявив 6 позовів про визнання договорів оренди недійсними.

У позовах також йдеться про стягнення з Ірпінської фінансово-юридичної академії понад 12 млн гривень незаконно сплаченої Університетом державної фіскальної служби України орендної плати.

Прокуратура нагадує, що у 2017 році було розірвано один із вищезгаданих договорів оренди, "як такий, що завідомо спрямований на незаконне заволодіння коштами Державного бюджету України". Тоді на користь держави вдалося стягнути 1,4 млн грн, сплачених за 2014 рік університетом Державної податкової служби за оренду державного майна (реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір"), що раніше перебувало на його балансі.

Нагадаємо, в липні 2013 року Петра Мельника затримали в його кабінеті під час отримання хабара. 7 серпня на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати пересування арештованого. У ніч на 9 серпня Мельник зняв браслет і зник, а згодом знайшовся у США. Після Євромайдану Мельник повернувся до України.

8 липня 2015 року Ірпінський суд виправдав екс-ректора у справі про хабарництво.

13 липня Мельнику пред'явили нову підозру в іншій справі про розкрадання.

У грудні 2017 року Бородянський райсуд Київської області визнав його невинуватим і виправдав. Прокуратура подала апеляцію на виправдальний вирок для Мельника – Апеляційний суд Київської області відкрив провадження 15 січня 2018 року.