Чиновника секретаріату Кабміну спіймали на хабарі
"Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України у ході проведення невідкладних розшукових (слідчих) дій під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів викрито чергового хабарника-держслужбовця", - повідомляється на сайті військової прокуратури Центрального регіону України.
Фото: vppnr.gp.gov.ua
Держслужбовця було переведено на посаду головного спеціаліста з питань технічного регулювання, промисловості, оборонно-промислового комплексу та експортного контролю Управління з питань технічного регулювання та промисловості Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету міністрів України.
Фото: vppnr.gp.gov.ua
І що показово: у цей же день його було затримано за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, під час отримання неправомірної вигоди.
Фото: vppnr.gp.gov.ua
Встановлено, що з метою власного збагачення затриманий одержав неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів за вплив на керівництво Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, щоб останнє не створювало перешкод у діяльності Комісії з питань ліквідації та реорганізації державних підприємств Міноборони.
Фото: vppnr.gp.gov.ua
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на його майно.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва відмовився звільнити з посади заступника міністра оборони Ігоря Павловського, який підозрюється в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива для Міноборони.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив