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Чиновника секретаріату Кабміну спіймали на хабарі

Держслужбовця спіймали на хабарі у перший день роботи на новій посаді
Військова прокуратура викрила хабарника-держслужбовця з Секретаріату Кабміну. Чиновника було затримано в Києві у п'ятницю.
Чиновника секретаріату Кабміну спіймали на хабарі Фото: vppnr.gp.gov.ua

"Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України у ході проведення невідкладних розшукових (слідчих) дій під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів викрито чергового хабарника-держслужбовця", - повідомляється на сайті військової прокуратури Центрального регіону України.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Держслужбовця було переведено на посаду головного спеціаліста з питань технічного регулювання, промисловості, оборонно-промислового комплексу та експортного контролю Управління з питань технічного регулювання та промисловості Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету міністрів України.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

І що показово: у цей же день його було затримано за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, під час отримання неправомірної вигоди.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Встановлено, що з метою власного збагачення затриманий одержав неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів за вплив на керівництво Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, щоб останнє не створювало перешкод у діяльності Комісії з питань ліквідації та реорганізації державних підприємств Міноборони.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на його майно.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва відмовився звільнити з посади заступника міністра оборони Ігоря Павловського, який підозрюється в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива для Міноборони.

 

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24 03 2018 16:13
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