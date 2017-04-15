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Причиною пожеж, які знищили 26 дачних будинків в Одесі, були підпали

Загалом згоріло 26 будівель
Попередня причина займання дачних будиночків вночі 11 та 13 квітня на причалі в районі 411-ї батареї Одесі – занесення вогню ззовні.
Причиною пожеж, які знищили 26 дачних будинків в Одесі, були підпали Фото: od.npu.gov.ua

В результаті першої пожежі вогнем було знищено 16 дачних будиночків, а після другого займання – 10, - повідомляє поліція.

Кримінальні провадження зареєстровані за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи та затримання зловмисників.

Нагадаємо, 13 квітня в Одесі виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.

 
 
 
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15 04 2017 14:37
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