CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПопередня причина займання дачних будиночків вночі 11 та 13 квітня на причалі в районі 411-ї батареї Одесі – занесення вогню ззовні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Причиною пожеж, які знищили 26 дачних будинків в Одесі, були підпали
Загалом згоріло 26 будівель
Фото: od.npu.gov.ua
В результаті першої пожежі вогнем було знищено 16 дачних будиночків, а після другого займання – 10, - повідомляє поліція.
Кримінальні провадження зареєстровані за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи та затримання зловмисників.
Нагадаємо, 13 квітня в Одесі виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2017 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків