В Одесі російський дрон влучив у молитовний будинок, десятки поранених

27 січня 2026, 12:22
В Одесі російський дрон влучив у молитовний будинок, десятки поранених
джерело t.me/odesaMVA
Вночі удари російських дронів також зазнали Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Сумщина та Харківщина.

В Одесі внаслідок масованого удару російських дронів постраждали житлові будинки та критична інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, по місту було випущено понад 50 дронів, головними цілями були енергетика та цивільні об’єкти. Один із безпілотників влучив у молитовний будинок християн євангельської віри. Внаслідок атак пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків, десятки людей поранені, серед них діти.

У Приморському районі пошкоджено 43 будинки, у Пересипському — три будинки, один із яких загорівся після удару. В Хаджибейському районі триває пошуково-рятувальна операція, внаслідок якої вже виявлено тіло чоловіка. Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів, аби встановити долю всіх мешканців.

Водночас компанія ДТЕК повідомила про повторну атаку на енергетичний об’єкт у місті: "Руйнування колосальні, ремонт потребуватиме тривалого часу".

Зеленський додав, що вночі удари російських дронів також зазнали Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Сумщина та Харківщина. Загалом за ніч росія випустила 165 ударних дронів по Україні, близько 100 із них — "шахеди". Президент підкреслив, що кожна атака підриває дипломатичні зусилля та роботу міжнародних партнерів із завершення війни.

ОдесаатакаВолодимир Зеленськийросія окупанти

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється