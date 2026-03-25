Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Удар дронів паралізував нафтоекспорт рф на Балтиці – Reuters

25 березня 2026, 17:57
Фото: Planet
Удари дронів по балтійських портах росії є одними з найпотужніших за чотири роки війни.
Два найбільші російські термінали Усть-Луга та Приморськ тимчасово припинили відвантаження нафти та нафтопродуктів через масовані атаки українських безпілотників.
 
Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
 
Удари дронів по балтійських портах росії є одними з найпотужніших за чотири роки війни. Нафтовий порт Приморськ здатний експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти марки Urals на день, є ключовим ринком збуту російської нафти та високоякісного дизельного палива. У 2022 році термінал відвантажив 16,8 мільйона метричних тонн нафтопродуктів.
 
Термінал Усть-Луга минулого року експортував 32,9 мільйона тонн нафтопродуктів, і наразі також не працює через атаки.
 
Голова Комітету з оборони парламенту Фінляндії Хейкі Аутто повідомив, що під час польоту бачив величезний стовп чорного диму, що здіймався з боку порту Приморськ.
НПЗвійна в Україніатака безпілотників

Останні матеріали

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється