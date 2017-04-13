Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі на причалі знову сталася пожежа

Причина виникнення пожежі та розмір збитків з'ясовуються
Уночі в Одесі виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.
В Одесі на причалі знову сталася пожежа Фото: odesa.dsns.gov.ua

"О 02 годині 17 хвилин 13.04.2017 р. до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на причалі №133 за адресою м.Одеса, вул. Шкіперна", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа сталася в одно- та двоповерхових дачних будинках на загальній площі 500 кв. м. Дачні будинки конструктивно складаються з деревини та металопластикових конструкцій.

О 2 годині 33 хвилин до місця виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які приступили до виконання завдань за призначенням. О 4:08 годині пожежа була локалізована, а о 4:59 – ліквідована.


Фото: dsns.gov.ua

На місці пожежі працювали 45 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ГУ ДСНС України в Одеській області та бригада швидкої медичної допомоги (чергування).

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір збитків з'ясовуються.

Нагадаємо, що в Одесі вночі 11 квітня вже горів причал, внаслідок чого було знищено 15 дерев'яних та металопластикових приватних будинків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2017 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.