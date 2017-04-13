В Одесі на причалі знову сталася пожежа Причина виникнення пожежі та розмір збитків з'ясовуються

Уночі в Одесі виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

"О 02 годині 17 хвилин 13.04.2017 р. до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на причалі №133 за адресою м.Одеса, вул. Шкіперна", - повідомляє прес-служба ДСНС. Пожежа сталася в одно- та двоповерхових дачних будинках на загальній площі 500 кв. м. Дачні будинки конструктивно складаються з деревини та металопластикових конструкцій. О 2 годині 33 хвилин до місця виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які приступили до виконання завдань за призначенням. О 4:08 годині пожежа була локалізована, а о 4:59 – ліквідована.

Фото: dsns.gov.ua На місці пожежі працювали 45 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ГУ ДСНС України в Одеській області та бригада швидкої медичної допомоги (чергування). Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір збитків з'ясовуються. Нагадаємо, що в Одесі вночі 11 квітня вже горів причал, внаслідок чого було знищено 15 дерев'яних та металопластикових приватних будинків.

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