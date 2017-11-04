В Одесі пожежа на причалі знищила 15 будинків
Займання виникло на причалі по вул. Дача Ковалевського сьогодні, 11 квітня, близько 4:22, повідомляє прес-служба ДержНС.
"По прибуттю на місце події підрозділів ДержНС спостерігалось горіння 15 дерев’яних та металопластикових приватних будинків на загальній площі 1000 кв. м. За підвищеним номером виклику до місця було спрямовано додаткові відділення. Пожежа ускладнювалась щільністю забудови та відсутністю під’їздів до моря для забору води. На місці було організовано забір води при допомозі мотопомп", - зазначили у відомстві.
При цьому додається, що під час ліквідації пожежі рятувальники виявили постраждалого, який під час самостійного гасіння пожежі отримав опіки рук.
"О 7:00 пожежу локалізовано та о 7:30 - ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено 15 дерев’яних та металопластикових приватних будинків", - підкреслили в ДержНС.
Наразі встановлюється причина виникнення пожежі.
Загалом на місці події працювало 70 чоловік особового складу ДержНС та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, що 1 квітня в районі київського метро "Петрівка" горів пластиковий дах однієї з будівель.
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