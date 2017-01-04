CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі столичного метро "Петрівка" горить пластиковий дах однієї з будівель. Ймовірно, там розташовані складські приміщення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві зайнялися склади, – ФОТО, ВІДЕО
На Петрівці сталася пожежа
Фото: facebook.com/pavlo.skala
"Прямо зараз на Петрівці пожежа складських приміщень. Там же розміщені СТО і мийка. Подробиці невідомі", – йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua.
"Пожежа! Щойно! Поряд з метро Петрівка. Горять склади!" – повідомив на своїй сторінці у Facebook Павло Скала.
Фото: facebook.com/pavlo.skala
Фото: facebook.com/pavlo.skala
Згодом він написав, що на місце події вже прибули пожежники, а також опублікував фото й відео пожежі.
Фото: facebook.com/pavlo.skala
Нагадаємо, 29 березня поблизу Києва зайнялася велика пожежа, яку було видно мешканцям столиці. Пізніше в ДСНС уточнили причину пожежі.
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