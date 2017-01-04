У Києві зайнялися склади, – ФОТО, ВІДЕО На Петрівці сталася пожежа

У районі столичного метро "Петрівка" горить пластиковий дах однієї з будівель. Ймовірно, там розташовані складські приміщення.

Фото: facebook.com/pavlo.skala

"Прямо зараз на Петрівці пожежа складських приміщень. Там же розміщені СТО і мийка. Подробиці невідомі", – йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua. "Пожежа! Щойно! Поряд з метро Петрівка. Горять склади!" – повідомив на своїй сторінці у Facebook Павло Скала.

Фото: facebook.com/pavlo.skala

Фото: facebook.com/pavlo.skala Згодом він написав, що на місце події вже прибули пожежники, а також опублікував фото й відео пожежі.

Фото: facebook.com/pavlo.skala Нагадаємо, 29 березня поблизу Києва зайнялася велика пожежа, яку було видно мешканцям столиці. Пізніше в ДСНС уточнили причину пожежі.

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