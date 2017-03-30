CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПричиною пожежі в Дарницькому районі Києва є загоряння трави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ДСНС уточнили причину пожежі під Києвом
У ДСНС вважають, що пожежа спровокували підпали сухої трави
Про це розповіла начальник відділу взаємодії зі ЗМІ ДСНС Ольга Козак, передає Радіо Свобода.
"Люди палять траву. Почалося з трави, потім вогонь перекинувся на очерет і дерева. Зараз ніч, тому візуалізацію підвищено", – повідомила вона.
За її словами, зараз на місці працюють рятувальники, ситуація під контролем.
Ольга Козак зазначила, що тільки за минулу добу в Україні сталося 508 пожеж через загорання сухостою.
Нагадаємо, поблизу Києва в середу ввечері, 29 березня, сталася пожежа.
У ДСНС повідомили, що пожар на околиці української столиці охопив близько 3 тис кв м на відкритій території.
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