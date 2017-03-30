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У ДСНС уточнили причину пожежі під Києвом

У ДСНС вважають, що пожежа спровокували підпали сухої трави
Причиною пожежі в Дарницькому районі Києва є загоряння трави.
У ДСНС уточнили причину пожежі під Києвом

Про це розповіла начальник відділу взаємодії зі ЗМІ ДСНС Ольга Козак, передає Радіо Свобода.

"Люди палять траву. Почалося з трави, потім вогонь перекинувся на очерет і дерева. Зараз ніч, тому візуалізацію підвищено", – повідомила вона.

За її словами, зараз на місці працюють рятувальники, ситуація під контролем.

Ольга Козак зазначила, що тільки за минулу добу в Україні сталося 508 пожеж через загорання сухостою.

Нагадаємо, поблизу Києва в середу ввечері, 29 березня, сталася пожежа.

У ДСНС повідомили, що пожар на околиці української столиці охопив близько 3 тис кв м на відкритій території.

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30 03 2017 07:48
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