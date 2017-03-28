Прикордонна служба оголосила набір за прикладом патрульної поліції
Відбір кандидатів проводиться в підрозділи Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" і Мостиського прикордонного загону, персонал яких виконує завдання в аеропорту "Бориспіль", залізничної станції "Київ-пасажирський" і в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, повідомляють на сайті ДПСУ
Офіційний старт конкурсу відбувся сьогодні в аеропорту "Бориспіль". Усі охочі можуть подати анкети впродовж місяця.
"Конкурсний відбір проводиться як серед військовослужбовців Держприкордонслужби, так і серед цивільних осіб. Усього планують відібрати близько 800 осіб, більшість з яких саме з числа цивільної молоді", - йдеться в повідомленні.
Партнерами проекту виступили посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції.
Відзначають, що анкети буде обробляти спеціальна автоматизована електронна система, без втручання посадових осіб прикордонного відомства - для цього було розроблено відповідне програмне забезпечення. Крім того, в систему кадрового менеджменту інтегровано підрозділ перевірки особового складу на поліграфі
Грошове забезпечення молодшого персоналу становитиме близько 9 тис. гривень на місяць. Також передбачено подальший кар'єрний ріст і професійну підготовку за міжнародними стандартами.
"Зокрема, реалізація сьогоднішнього етапу стане платформою для подальшого реформування ще 7 підрозділів, персонал яких виконує завдання на кордоні з Польщею і в міжнародних аеропортах", - відзначають у ДПСУ.
Нагадаємо, в липні 2015 року Держприкордонслужба почала реформування відомства за прикладом Національної поліції. Восени 2016 року прикордонне відомство відмовилося від призову на строкову службу, прикордонникам підвищили зарплати, і це призвело до збільшення кількості контрактників.
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