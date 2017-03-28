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Прикордонна служба оголосила набір за прикладом патрульної поліції

Зарплата молодшого персоналу становитиме близько 9 тис. гривень на місяць
Державна прикордонна служба сьогодні, 28 березня, розпочала черговий масштабний набір у рамках пілотного проекту "Нове обличчя кордону".
Прикордонна служба оголосила набір за прикладом патрульної поліції Фото:i.lb.ua

Відбір кандидатів проводиться в підрозділи Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" і Мостиського прикордонного загону, персонал яких виконує завдання в аеропорту "Бориспіль", залізничної станції "Київ-пасажирський" і в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, повідомляють на сайті ДПСУ

Офіційний старт конкурсу відбувся сьогодні в аеропорту "Бориспіль". Усі охочі можуть подати анкети впродовж місяця.

"Конкурсний відбір проводиться як серед військовослужбовців Держприкордонслужби, так і серед цивільних осіб. Усього планують відібрати близько 800 осіб, більшість з яких саме з числа цивільної молоді", - йдеться в повідомленні.

Партнерами проекту виступили посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції.

Відзначають, що анкети буде обробляти спеціальна автоматизована електронна система, без втручання посадових осіб прикордонного відомства - для цього було розроблено відповідне програмне забезпечення. Крім того, в систему кадрового менеджменту інтегровано підрозділ перевірки особового складу на поліграфі

Грошове забезпечення молодшого персоналу становитиме близько 9 тис. гривень на місяць. Також передбачено подальший кар'єрний ріст і професійну підготовку за міжнародними стандартами.

"Зокрема, реалізація сьогоднішнього етапу стане платформою для подальшого реформування ще 7 підрозділів, персонал яких виконує завдання на кордоні з Польщею і в міжнародних аеропортах", - відзначають у ДПСУ.

Нагадаємо, в липні 2015 року Держприкордонслужба почала реформування відомства за прикладом Національної поліції. Восени 2016 року прикордонне відомство відмовилося від призову на строкову службу, прикордонникам підвищили зарплати, і це призвело до збільшення кількості контрактників.

 
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28 03 2017 15:06
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