Радбез ООН проведе закрите засідання щодо ситуації в М'янмі
Про це передає Reuters.
У повідомленні наголошується, що ініціаторами засідання стали Швеція, США, Великобританія, Франція, Єгипет, Сенегал і Казахстан.
У ході обговорення з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відзначає агентство.
Раніше повідомлялося, що М'янма закладає міни вздовж кордону з Бангладеш, куди біжать від насильства представники мусульманської меншини рохінджа.
Нагадаємо, 30 серпня 2017 року ЗМІ повідомили про втечу дев'яти тисяч мусульман з М'янми в Бангладеш, ще тисячі залишаються на кордоні. Відзначається, що серед біженців чимало травмованих і поранених, в тому числі з вогнепальними пораненнями.
Ситуація між мусульманами рохінджа і силами уряду М'янми загострилася після того, як 25 серпня повстанці атакували десятки поліцейських і прикордонних постів. За твердженням урядової армії, в зіткненнях було вбито близько 400 повстанців.
Згідно з інформацією ООН, сотні тисяч жителів регіону стали біженцями або переміщеними особами за останні тижні. Близько 300 тисяч чоловік, переважно мусульмани народності рохінджа, втекли в сусідній Бангладеш. Свої будинки в регіоні конфлікту покинули 27 тисяч буддистів, які складають більшість населення М'янми.
Етнічна і релігійна меншість рохінджа, яка проживає в західному штаті Ракхайн (Аракан), багато десятиліть піддається дискримінації в М'янмі. На вилазки повстанців влада країни відповідає жорсткими репресіями.
Загострення конфлікту в жовтні 2016 року призвело до втечі з Мянми в Бангладеш 87 тисяч мусульман рохінджа. Під час нинішнього загострення кількість біженців склала 300 тисяч. Як зазначає видання, вже третина населення рохінджа знаходяться на території Бангладеш.
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