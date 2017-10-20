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Редакція програми "Схеми" заявляє, що за їхнім журналістом ведеться стеження

Журналіст написав заяву в поліцію
Редакція програми "Схеми" заявляє про зовнішнє спостереження за журналістом програми розслідувань Олександром Чорноваловим.
Редакція програми "Схеми" заявляє, що за їхнім журналістом ведеться стеження Станція метро "Печерська", Київ, 17 жовтня 2017 року. Фото: Олександр Чорновал

"Ми і раніше помічали підозрілу активність щодо наших співробітників. Але цього разу вперше стеження ведеться настільки відкрито. Ми не знаємо, хто стежить, і не розуміємо мотивів, тому змушені повідомити про це публічно", – заявила головний редактор програми "Схеми" Наталка Седлецька, інформує "Радіо Свобода".

У редакції повідомили, що останнім часом журналіст щонайменше тричі помічав за собою спостереження.

Увечері 17 жовтня, коли Олександр прямував із редакції у центрі Києва додому, він помітив, що невідомі чоловіки слідують за ним. Спочатку журналіст побачив їх у вагоні метро. Вони поводили себе підозріло і кілька разів направляли на нього камери телефонів. Олександр вирішив не їхати далі до своєї станції метро, а зійшов з потяга на станції метро "Печерська". При цьому двоє підозрілих молодиків також рушили за ним.

Вже на платформі журналіст підійшов до них і попросив пояснити, хто вони і чому переслідують його у підземці. Чоловіки не відповіли.

"Коли я дістав телефон, щоб сфотографувати цих чоловіків, вони почали відвертатись і ховатися за колону на платформі. А як тільки приїхав перший потяг, вони швидко сіли у нього та поїхали. При цьому, в той потяг, який рухався у протилежному напрямку", – розповів Чорновалов.

Журналісти переглянули відео за той вечір з камери спостереження біля виходу з будівлі, де розташовується їхня редакція, і помітили, як двоє невідомих пішли за Олександром після того, як він вийшов з офісу.

Наступного ранку Олександр вийшов із дому з дитиною, яку відвозив до школи, і помітив, що за ними йде невідомий чоловік. Камери спостереження на будинку згодом показали, що чоловік певний час очікував Олександра неподалік від під’їзду, і як тільки журналіст вийшов із будинку – пішов за ним і провів до самого метро, хоча сам у нього не зайшов.

Так само журналіст у присутності колег неодноразово помічав людей, що себе підозріло поводили під офісом редакції "Радіо Свобода". Коли ж працівники редакції намагалися поговорити з ними чи сфотографувати, ці люди без пояснень йшли.

Журналіст написав заяву в поліцію.

"Ми подали заяву в поліцію. При цьому паралельно власними силами здійснюємо всі можливі кроки, щоб встановити, хто переслідує нашого журналіста", – повідомила Седлецька.

Олександр Чорновалов працює у програмі розслідувань "Схеми" від моменту її створення у 2014 році. За цей час опублікував низку резонансних матеріалів, що викривають високопосадову корупцію.

За декілька днів до того, як журналіст помітив стеження, він у співавторстві з Наталкою Седлецькою опублікував розслідування про суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, а саме про низку елітної нерухомості по всьому світу, оформлену на колишню дружину судді.

В своєю чергу в прес-службі СБУ "Українській правді" повідомили, що не здійснюють спостереження за журналістом Чорноваловим. Прес-секретар відомства Олена Гітлянська наголосила, що подібні слідчі дії правоохоронці здійснюють винятково за рішенням суду.

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20 10 2017 16:57
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