Розпочалася друга хвиля е-декларування

Сьогодні, 1 січня, почалася друга хвиля е-декларування. Завершиться вона 1 квітня 2017 року. Такі терміни передбачено законом "Про запобігання корупції".

Декларації мають подати особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відзвітувати про свої фінанси повинні керівники управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій; керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності, а також заступники керівників навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції на постійній основі.

Зазначимо, що у разі тимчасового виконання працівником таких обов'язків на час відсутності керівника підрозділу у звітному періоді він не зобов'язаний подавати е-декларацію.

Повідомляється, що в реалізованій конфігурації Реєстру наявні ресурсні можливості дозволяють проводити до 5 тисяч одночасних сесій, а також зберігати та обробляти до 1 млн е-декларацій на рік.

У той же час, з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і буде на порядок вища в дні пікових навантажень, а саме – в кінці строку подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі декларування з 1 квітня може досягти 2,5 млн, повідомило держпідприємство.

Закон про електронне декларування ухвалили минулого року, однак під час ухвалення держбюджету на 2016 рік депутати відклали його запуск на 2017 рік. Це викликало критику ЄС. Рада скасувала цю норму, але при цьому фактично вихолостила закон, відклавши кримінальну відповідальність за неправдиві дані і передбачивши низку можливостей приховувати доходи. Євросоюз у відповідь відклав надання Україні безвізового режиму. Утім, Порошенко вихолощений закон ветував і погодив з ЄС правки в документ.

За цими правками, кримінальна відповідальність за приховування доходів настане вже з 1 квітня 2016 року, однак лише у разі, якщо внесені дані відрізняються від достовірних на суму понад 250 розмірів мінімальної зарплати, тобто на 344 450 гривень.

Також у законі передбачено, крім позбавлення волі на строк до двох років, покарання у вигляді штрафу від 2,5 до 3,5 тис. Неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (один такий мінімум дорівнює 17 гривням) або громадських робіт на термін від 150 до 240 годин.

Нагадаємо, ще однією вимогою ЄС для безвізового режиму є запуск роботи Національного агентства з запобігання корупції, головним завданням якого буде перевірка майна чиновників.Державне підприємство "Українські спеціальні системи", що є адміністратором Єдиного державного реєстру е-декларацій заявило, що з 1 січня 2017 року не зможе забезпечити стабільну роботу реєстру та відповідні умови подання е-декларацій.