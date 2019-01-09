Маріупольські портовики купили собі позашляховик Land Cruiser Prado за 1,4 млн грн
У автосалонах Toyota Land Cruiser Prado у комплектації, яку придбало держпідприємство, можна купити за 1,25 млн гривень, повідомляється в системі "Прозорро", інформують "Наші гроші".
На торгах єдиним конкурентом "Восток автомир" Олексія Кравчуна було ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" Олексія Шохи та Олександра Корнієнка, чия пропозиція була вищою від переможця на 667 грн. Фірми не торгувалися під час аукціону.
"Автоцентр-Маріуполь" поставить Skoda Superb Style 1,8 TSI/132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787,5 тис гривень. Авто матиме двозонну систему кондиціонування з електрорегулюванням та комбіфільтром, задній парктронік з автоматичним гальмуванням, оббивку сидінь зі шкіри, круїз-контроль та обмежувач швидкості.
Skoda Superb Style, яку придбали портовики, продають за 780-801 тис гривень.
На торгах "Автоцентр-Маріуполь" конкурувало з ТОВ "Богдан-Авто Запоріжжя" із корпорації "Богдан" на чолі з Олегом Гладковським, чия пропозиція була вищою на 7,3 тис гривень. Фірми теж не зменшували ціни під час аукціону.
"Автоцентр-Маріуполь" належить Олександру та Крістіні Турій і Дмитру Єсіну.
Нагадаємо, що на Вінниччині лісники купили собі Toyota Camry за мільйон гривень.
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