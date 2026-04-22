Словаччина сумнівається у надійності "Дружби" після розблокування допомоги Україні

22 квітня 2026, 18:30
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не виключає нового припинення роботи нафтопроводу "Дружба" навіть після можливого схвалення кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

У відеозверненні Фіцо зазначив, що Словаччина не підтримала цю позику і не братиме в ній участі, так само як і деякі інші країни. Водночас він визнав, що рішення ухвалюється Євросоюзом у законний спосіб.

За його словами, розблокування фінансової допомоги Україні може відбутися за умови відновлення постачання нафти через трубопровід. Наразі, як повідомив словацький прем’єр, технічні служби проводять випробування системи під тиском і готуються до її запуску.

Фіцо також висловив сумнів щодо стабільності домовленостей із Києвом, заявивши про зниження рівня довіри між країнами. Він припустив, що навіть у разі відновлення роботи нафтопроводу постачання можуть знову припинитися через короткий час.

Водночас прем’єр наголосив, що стабільна робота "Дружби" є критично важливою для регіону та може вплинути на зниження цін на енергоносії.

Тим часом у Європейському Союзі триває процедура схвалення кредиту для України на 90 млрд євро разом із 20-м пакетом санкцій проти росії. Очікується, що рішення може бути затверджене найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський привітав просування цього питання та наголосив, що Україна виконує свої зобов’язання перед ЄС, зокрема й у питаннях енергетики. Він висловив сподівання на швидке впровадження фінансової підтримки, яка, за його словами, є важливою як для України, так і для всієї Європи.

