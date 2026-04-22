У Литві закликали уникати риторики страху щодо можливого удару рф по Балтії

22 квітня 2026, 19:59
У Литві закликали уникати риторики страху щодо можливого удару рф по Балтії
При цьому країна інвестує в оборону й отримує захист як член НАТО.

Прем’єрка Литви закликала уникати риторики залякування щодо загрози нападу росії на Балтію

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене закликала утримуватися від заяв про можливий напад росії на країни Балтії, зазначивши, що наразі немає ознак безпосередньої загрози.

Про це вона сказала журналістам, коментуючи дискусії, що виникли після заяв президента України Володимира Зеленського про ризики ескалації з боку росії.

За словами Ругінене, для подібних побоювань сьогодні немає реальних передумов. Вона наголосила, що Литва є членом НАТО та інвестує значні ресурси в оборону, що підсилює безпеку країни.

Водночас прем’єрка підкреслила, що Вільнюс уважно стежить за ситуацією, оскільки країна знаходиться поблизу білорусі та регіону з високою напруженістю. Вона визнала, що можливі гібридні атаки та провокації, але запевнила, що Литва має відповідні плани реагування.

Ругінене додала, що стратегічні підходи держави постійно адаптуються до сучасних безпекових викликів, щоб забезпечити готовність до будь-яких сценаріїв.

