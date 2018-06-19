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Сенцова неможливо помилувати без його прохання, – Пєсков

Прес-секретар президента РФ каже, що суспільний резонанс не вплине на рішення суду
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Сенцова неможливо помилувати без його прохання, – Пєсков Фото: reuters.com

Про це повідомляє RTVi.

За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін "неодноразово висловлював свою точку зору" про справу Сенцова. Прес-секретар уточнив, що у Кремлі бачили заклики до звільнення Сенцова, але не можуть помилувати режисера без його прохання. Громадський резонанс "не може вплинути на рішення суду, яке набуло чинності", додав Пєсков.

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

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19 06 2018 15:00
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