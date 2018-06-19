Познер, Звягінцев та інші російські культурні діячі закликали Путіна звільнити Сенцова

"Потрібно проявити милосердя, щоби врятувати життя людини. Нам потрібно пом’якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами"

Російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

Звернення опубліковано на сайті радіостанції "Эхо Москвы".

"Шановний Володимир Володимирович! Людина помирає. Ми не думаємо, що його (Сенцова — ред.) провина настільки велика, щоби за неї давали 20 років. Він щирий та чесний у своїх переконаннях — його безстрокове голодування це доводить. Потрібно проявити милосердя, щоби врятувати життя людини. Нам потрібно пом’якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо вас", — ідеться у листі.

Під цим звернення підписалися журналіст та телеведучий Володимир Познер, режисери Андрій Звягінцев, Олексій Учитель, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Федорченко, Юрій Норштейн, Павло Лунгін, Костянтин Бронзит, телеведуча Катерина Мцітурідзе, акторка Чулпан Хаматова та журналістка, екс-кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак.

Раніше, поліція затримала чотирьох активістів, які роздавали листівки про справу Олега Сенцова в центрі Москви.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити українця Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують у Росії.

Державний департамент США глибоко стурбований зростанням кількості політичних та релігійних в'язнів у Росії та закликає терміново звільнити цих людей.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка перебуває з поїздкою у Росії, досі не змогла відвідати жодного українського політв'язня в РФ і не знає нічого про стан Олега Сенцова.

Як відомо, у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.