Денісова досі не змогла відвідати жодного українського політв'язня в Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка перебуває з поїздкою у Росії, досі не змогла відвідати жодного українського політв'язня в РФ і не знає нічого про стан Олега Сенцова.

"Поки що нікого не вдалося відвідати з українських політв'язнів. Я вважаю, що на сьогодні відбувається затягування процесу відвідування українців, що перебувають в колоніях, СІЗО і тюрмах Російської Федерації. Чому я так кажу. Тому що, якщо були домовленості двох президентів щодо надання такої можливості зустрітися, то треба було б просто скоротити терміни проходження всіх необхідних для цього документів. А на даний час відбувається якесь незрозуміле листування, щоб затягнути процес відвідування", - сказала Денісова у суботу в ефірі телеканалу "112 Україна".

Вона нагадала, що на понеділок, 18 червня, заплановано її зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, під час якої мають бути погоджені плани зустрічей. Однак, Денісова висловила сумнів стосовно реальності виконання таких планів. "Якщо ми таким чином і надалі будемо виконувати ці високі політичні домовленості, то я навіть не знаю, за який час зможемо відвідати наших політв'язнів", - зазначила вона.

Український омбудсмен висловила особливу стурбованість тією ситуацією, що їй ні вчора, ні сьогодні не вдалося відвідати українського політв'язня Олега Сенцова і з'ясувати реальний стан його здоров'я. "Я зараз дуже хвилююся за Олега Сенцова, оскільки ми досі не змогли з ним побачитись і з'ясувати, який зараз стан його здоров'я. Він вже 34-й день голодує. А у мене є інформація тільки станом на 5 червня, і жодного підтвердження, в якому зараз він стані знаходиться, немає. Ми хочемо якнайшвидше потрапити до наших політв'язнів, особливо до тих, хто зараз голодує", - наголосила Денісова.

У п'ятницю уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.

Напередодні, 14 червня, представники російського омбудсмена запропонували Денісовій відвідати Сенцова тільки після 22 червня. У той же час вона заявила, що наполягатиме на відвіданні режисера найближчими днями.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити українця Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують у Росії.

Як відомо, у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.