Денісову в колонії не пускають до Сенцова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова приїхала в російську колонію, де перебуває засуджений український режисер Олег Сенцов.

Денісова зустрілася з керівництвом колонії, але дозволу зустрітися із Сенцовим не отримала, повідомила вона РБК.

"Поки що ми чекаємо на врегулювання всіх моментів, поки що вони все уточнюють", - сказала вона.

"Ми переговорили, вони сказали, що поки що не мають жодних рішень, тепер ми очікуємо якихось дій з боку Російської Федерації", - зазначила омбудсменка.

Тим часом уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила ТАСС, що Денісова перебуває на території Ямало-Ненецького округу "з порушенням законодавства РФ".

"Денісова перебуває на Ямалі з порушенням російського законодавства, вимагає свого допуску до громадянина Росії [Олега Сенцова без його згоди оголошено громадянином Росії]. Отримавши очікувано негативну відповідь, вона звернулася по допомогу - отримати підтвердження про стан здоров'я цієї людини, Сенцова", - сказала Москалькова.

Раніше повідомляли, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прямує до Лабитнангі для зустрічі з українським режисером Олегом Сенцовим.

Нагадаємо, зараз у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.