Понад 130 російських діячів науки і культури вимагають відпустити режисера Олега Сенцова

Понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням асоціації "Свободное слово", Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та "Вольного исторического общества" із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Текст звернення опублікований на сайті науково-популярної газети "Троицкий вариант".

Серед тих, хто підписався під зверненням – письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, письменниця Людмила Улицька, поет Лев Оборін, журналіст Сергій Пархоменко, лінгвіст Олексій Гіппіус, літературознавець Олександр Лавров.

"Засуджений на 20 років український режисер Олег Сенцов, визнаний правозахисним рухом "Мемориал" політв'язнем, просто зараз веде безстрокове голодування. Люди, які знають Сенцова, впевнені, що він піде до кінця. Ми вимагаємо відправити Сенцова на його батьківщину – в Україну. Смерть Олега стане ганьбою для Росії і назавжди заплямує тих, хто міг би його врятувати, але не врятував", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, в серпні 2015 року український режисер Олег Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії у справі про підготовку терактів у Криму. Він не визнав провину. Зараз Сенцов перебуває в ямальській ВК-8 з неофіційною назвою "Белый медведь".

Відпустити Сенцова й раніше просили багато діячів культури, зокрема, режисери Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев і Олексій Герман-молодший. Президент Росії Володимир Путін відмовився сприяти звільненню українського режисера.

Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення 64 українських політв'язнів в Росії, не вимагаючи при цьому звільнити з ув'язнення себе.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль.

20 травня в центрі Москви відбулися одиночні пікети на підтримку Сенцова.

Адвокат українського політв'язня заявив, що його підзахисний має намір продовжувати голодування навіть до фатального кінця.

За понад тиждень голодування Сенцова жоден політик не зателефонував.

Міністерство закордонних справ України направило РФ ноту.