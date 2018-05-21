Сенцов має намір продовжувати голодування навіть до фатального кінця - адвокат
"Він (Сенцов, - ред.) сказав, що буде голодувати до кінця, можливо до фатального кінця. Знаючи Олега, будучи його адвокатом, він для себе визначив досить такий серйозний крок. Я йому пропонував юридично вирішити це питання. Олег сказав, що не вірить ні в яке правосуддя. найближчим часом я спробую в черговий раз його відвідати", - повідомляє РБК-Україна.
У свою чергу сестра Сенцова додала, що оголошення голодування стало несподіванкою.
"Голодування для мене стала несподіванкою. Він намагався підготувати маму до цієї новини, але здоров'я її це підриває. Голодування - це вже жест відчаю. Цим голодуванням він намагається наблизити звільнення інших ув'язнених. Голодування він оголосив перед чемпіонатом світу, щоб про це дізналося якомога більше людей ", - сказала вона.
Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму.
Раніше стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.
Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.
Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
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