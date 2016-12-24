Російські письменники закликали Путіна звільнити Сенцова

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

"Ми просимо Вас, пане президент, застосувати до Олега Сенцову норму закону, що дозволяє главі держави приймати рішення про помилування засуджених без визнання провини з їх боку, просимо використовувати всі наявні ресурси і механізми для якнайшвидшого звільнення нашого колеги Олега Сенцова", - йдеться в листі письменників російському президенту.

Лист підписав 61 член організації, серед яких - Олександр Архангельський, Вероніка Доліна, Денис Драгунський, Тимур Кібіров, Майя Кучерская, Олександр Кушнер та інші письменники, поети і журналісти, повідомляють "РИА Новости".

Звернення до президента з проханням помилувати Сенцова також скерували російські письменники - учасники Конгресу інтелігенції.

Раніше президент Володимир Путін відмовився звільняти українського режисера Сенцова, засудженого на 20 років за підготовку терактів у Криму.

"Ми повинні виходити з того, що живемо в правовій державі, і питання такого роду повинні вирішуватися судовою системою. Сенцов засуджений не за творчість. А за те, що взяв на себе абсолютно інші функції... фактично присвятив своє життя терористичній діяльності. Справа не в його позиції, не в тому, що він думає з приводу подій у Криму. Справа в його наміри і підготовці протиправних дій", - заявив Путін.

Нагадаємо, Російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.