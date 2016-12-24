Російські письменники закликали Путіна звільнити Сенцова
"Ми просимо Вас, пане президент, застосувати до Олега Сенцову норму закону, що дозволяє главі держави приймати рішення про помилування засуджених без визнання провини з їх боку, просимо використовувати всі наявні ресурси і механізми для якнайшвидшого звільнення нашого колеги Олега Сенцова", - йдеться в листі письменників російському президенту.
Лист підписав 61 член організації, серед яких - Олександр Архангельський, Вероніка Доліна, Денис Драгунський, Тимур Кібіров, Майя Кучерская, Олександр Кушнер та інші письменники, поети і журналісти, повідомляють "РИА Новости".
Звернення до президента з проханням помилувати Сенцова також скерували російські письменники - учасники Конгресу інтелігенції.
Раніше президент Володимир Путін відмовився звільняти українського режисера Сенцова, засудженого на 20 років за підготовку терактів у Криму.
"Ми повинні виходити з того, що живемо в правовій державі, і питання такого роду повинні вирішуватися судовою системою. Сенцов засуджений не за творчість. А за те, що взяв на себе абсолютно інші функції... фактично присвятив своє життя терористичній діяльності. Справа не в його позиції, не в тому, що він думає з приводу подій у Криму. Справа в його наміри і підготовці протиправних дій", - заявив Путін.
Нагадаємо, Російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
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