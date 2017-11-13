Олега Сенцова перевели до штрафного ізолятора

Чому Сенцов потрапив до ШІЗО, невідомо

Українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, якого засудили і утримують у Росії, помістили у штрафний ізолятор колонії на Ямалі.

Про це повідомляє видання "Медиазона" з посиланням на телеграм-канал керівника міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чікова. За його словами, Сенцова в колонії відвідав його адвокат Дмитро Дінзе.

"Олег після етапування в колонію загримів в ШІЗО. Здоровий, передавав всім привіт!" – Розповів Чіков.

Нагадаємо, перебуваючи в ув'язненні в російській в'язниці, український політв'язень, режисер, кримчанин Олег Сенцов створив низку сценаріїв.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган може посприяти звільненню з російського полону українського режисера Олега Сенцова.