Умеров і Чийгоз кажуть, що Ердоган може допомогти звільнити Сенцова

Президент Туреччини Реджеп Ердоган може посприяти звільненню з російського полону українського режисера Олега Сенцова.

Це питання обговорювалося турецьким президентом і представниками Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим у Туреччині, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми висловили президенту Туреччини свою подяку і попросили продовжувати займатися цими питаннями (звільненням громадян України з полону, - ред.). В першу чергу ці сорок з гаком людей, які вважаються політичними в'язнями або заручниками Росії. І як пріоритет серед них ми з Ахтемом визначили Олега Сенцова. Це теж було прийнято. Більше ми ні про що не говорили", - сказав Ільмі Умеров.

Нагадаємо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

27 жовтня Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули з Туреччини до України.