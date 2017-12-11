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Умеров і Чийгоз кажуть, що Ердоган може допомогти звільнити Сенцова

Представники Меджлісу обговорили питання політв'язнів з турецьким президентом
Президент Туреччини Реджеп Ердоган може посприяти звільненню з російського полону українського режисера Олега Сенцова.
Умеров і Чийгоз кажуть, що Ердоган може допомогти звільнити Сенцова Фото: tccb.gov.tr

Це питання обговорювалося турецьким президентом і представниками Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим у Туреччині, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми висловили президенту Туреччини свою подяку і попросили продовжувати займатися цими питаннями (звільненням громадян України з полону, - ред.). В першу чергу ці сорок з гаком людей, які вважаються політичними в'язнями або заручниками Росії. І як пріоритет серед них ми з Ахтемом визначили Олега Сенцова. Це теж було прийнято. Більше ми ні про що не говорили", - сказав Ільмі Умеров.

Нагадаємо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

27 жовтня Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули з Туреччини до України.

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