Умерова і Чийгоза видали Туреччині

Видача стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту Реджепа Таїпа Ердогана в Україну

Представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, інформує "Українська правда".

За його словами, Чийгоза і Умерова спершу привезли в Сімферополь, потім літак забрав їх в Анапу, а близько години тому літак з представниками Меджлісу кримськотатарського народу відправився в Анкару.

Джемілєв додав, що ця видача стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.

Нагадаємо, 11 вересня Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Згодом захист Чийгоза подав апеляцію на вирок окупаційного суду у Криму. Адвокат Микола Полозов зазначив, що подав дві скарги - від себе та арештованого.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Додамо, що підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.