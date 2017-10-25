Умерова і Чийгоза видали Туреччині
Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, інформує "Українська правда".
За його словами, Чийгоза і Умерова спершу привезли в Сімферополь, потім літак забрав їх в Анапу, а близько години тому літак з представниками Меджлісу кримськотатарського народу відправився в Анкару.
Джемілєв додав, що ця видача стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.
Нагадаємо, 11 вересня Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.
Згодом захист Чийгоза подав апеляцію на вирок окупаційного суду у Криму. Адвокат Микола Полозов зазначив, що подав дві скарги - від себе та арештованого.
Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.
Додамо, що підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
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