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Сенцов в ув'язненні написав п'ять нових сценаріїв

У в'язниці Сенцов продовжує професійну діяльність
Перебуваючи в ув'язненні в російській в'язниці, український політв'язень, режисер, кримчанин Олег Сенцов створив низку сценаріїв.
Сенцов в ув Фото: radiosvoboda.org

Про це на презентації книги "Олег Сенцов" розповів кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, повідомляє "Крим.Реалії".

"Він використовує цей час (ув'язнення, – ред.) і створив вже п'ять сценаріїв. Я сподіваюся, що дуже скоро він повернеться і зніме ці фільми за своїми сценаріями", – сказав колега Сенцова.

Книга "Олег Сенцов" складається зі спогадів людей, які добре знають Сенцова, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, а ще з витягів протоколів допитів свідків, що проходять по його справі. У книзі багато фотографій – з домашнього архіву та із залу суду.

Нагадаємо, як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Фільм російського режисера Аскольда Курова "Процес" став номінантом міжнародної премії Silver Eye-2017 як кращий документальний фільм Східної і Центральної Європи.

У Вежі Трампа у Нью-Йорку вивісили банер із вимогою звільнити з російської колонії українського режисера Олега Сенцова.

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29 10 2017 22:40
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