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Сенцов у листі розповів, що його етапують до найпівнічнішої колонії Росії

Від режисера надійшов лист зі штампом слідчого ізолятора міста Тюмень
Політв'язень, український режисер Олег Сенцов надіслав листа із СІЗО Тюмені, в якому припустив, що його етапують в Ямало-Ненецький автономний округ.
Сенцов у листі розповів, що його етапують до найпівнічнішої колонії Росії Фото: radiosvoboda.org

Лист, датований 17 вересня і надісланий 21 вересня, опублікувала правозахисна організація "Открытая Россия". До Москви він йшов тиждень. На конверті стоїть штамп "Тюменська область, ФКУ СІЗО-1, м. Тюмень".


Фото: openrussia.org

"У мене все нормально. Їду. Вивезли різко з Якутії і везуть до Ямало-Ненецького автономного округу. А там тільки одне місце для відбування покарання – це легендарний Харп. Як там було, і як там є, я думаю, що ти знаєш краще за мене. Нічого хорошого від цього відрядження не чекаю. Тим більше, проїхавши іркутський та омський централи, маю собі певне уявлення про те, як буває погано і не тільки з розповідей", – йдеться в листі до правозахисниці Зої Светової. 

Сенцов також нагадав, що в липні, коли він перебував у якутській колонії, міністр закордонних справ України Павло Клімкін намагався йому зателефонувати, а Pussy Riot провели акцію на мосту через озеро Сайсари неподалік від колонії.

"Це дуже гарно! Але замість дзвінка мені дали черговий ШІЗО (штрафний ізолятор, – ред.) (четвертий чи п'ятий навіть), а потім взагалі вивезли в більш жорстке місце – Харп. Наказ про це ФСВП Росії підписав наприкінці липня. Це зовсім не означає, що не треба нічого робити ...", – зазначив режисер.


Фото: openrussia.org

Нагадаємо, 23 вересня адвокат Сенцова повідомляв, що місце знаходження режисера йому невідоме.

Раніше Сенцов був етапований з російської колонії в Якутську до міського слідчого ізолятора № 1 в місті Іркутськ.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

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30 09 2017 21:20
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