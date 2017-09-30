Сенцов у листі розповів, що його етапують до найпівнічнішої колонії Росії
Лист, датований 17 вересня і надісланий 21 вересня, опублікувала правозахисна організація "Открытая Россия". До Москви він йшов тиждень. На конверті стоїть штамп "Тюменська область, ФКУ СІЗО-1, м. Тюмень".
Фото: openrussia.org
"У мене все нормально. Їду. Вивезли різко з Якутії і везуть до Ямало-Ненецького автономного округу. А там тільки одне місце для відбування покарання – це легендарний Харп. Як там було, і як там є, я думаю, що ти знаєш краще за мене. Нічого хорошого від цього відрядження не чекаю. Тим більше, проїхавши іркутський та омський централи, маю собі певне уявлення про те, як буває погано і не тільки з розповідей", – йдеться в листі до правозахисниці Зої Светової.
Сенцов також нагадав, що в липні, коли він перебував у якутській колонії, міністр закордонних справ України Павло Клімкін намагався йому зателефонувати, а Pussy Riot провели акцію на мосту через озеро Сайсари неподалік від колонії.
"Це дуже гарно! Але замість дзвінка мені дали черговий ШІЗО (штрафний ізолятор, – ред.) (четвертий чи п'ятий навіть), а потім взагалі вивезли в більш жорстке місце – Харп. Наказ про це ФСВП Росії підписав наприкінці липня. Це зовсім не означає, що не треба нічого робити ...", – зазначив режисер.
Фото: openrussia.org
Нагадаємо, 23 вересня адвокат Сенцова повідомляв, що місце знаходження режисера йому невідоме.
Раніше Сенцов був етапований з російської колонії в Якутську до міського слідчого ізолятора № 1 в місті Іркутськ.
Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа