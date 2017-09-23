Адвокат Сенцова не знає, куди етапували його підзахисного

Українського режисера Олега Сенцова, якого Росія звинувачує у тероризмі, етапували з колонії в Якутії.

"Олег перебуває на етапі, його місце перебування мені невідоме. У кінцевій точці шляху повинні проінформувати адвокатів або родичів. Поки що інформації немає", - сказав його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє УНІАН.

За його словами, Сенцова почали етапувати тиждень тому.

Окрім того, адвокату невідомо, чим може бути викликане його переміщення з Росії і чи можлива підготовка до обміну.

Як відомо, український політв'язень Кремля Олег Сенцов був етапований з російської колонії в Якутську до міського слідчого ізолятора № 1 в місті Іркутськ.

Нагадаємо, російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.