Адвокат Сенцова не знає, куди етапували його підзахисного
"Олег перебуває на етапі, його місце перебування мені невідоме. У кінцевій точці шляху повинні проінформувати адвокатів або родичів. Поки що інформації немає", - сказав його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє УНІАН.
За його словами, Сенцова почали етапувати тиждень тому.
Окрім того, адвокату невідомо, чим може бути викликане його переміщення з Росії і чи можлива підготовка до обміну.
Як відомо, український політв'язень Кремля Олег Сенцов був етапований з російської колонії в Якутську до міського слідчого ізолятора № 1 в місті Іркутськ.
Нагадаємо, російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
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