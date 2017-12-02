Європейська кіноакадемія виступила у захист Сенцова
Голова академії Агнешка Холланд на кінофестивалі Берлінале назвала сімферопольського документаліста жертвою політичного переслідування.
Раніше в цей день в рамках програми спецпоказів Berlinale Special був представлений документальний фільм-розслідування російського режисера Аскольда Курова "Процес" про суд над Сенцової. Про це пише DW.com.
"Слідству було вигідно "призначити" Сенцова керівником терористичної організації з двох причин. По-перше, з'явилася гучна справа, яка добре доповнювала пропагандистські міфи, що наповнювали в той час всі ефіри російського телебачення. По-друге, вони нейтралізували самого Олега, який під час анексії Криму був важливим цивільним активістом, - сказав режисер в інтерв'ю DW. - Таким чином, російська держава дала зрозуміти і іншим незгодним кримчанам, якими методами вона готова боротися з ними".
У 2016 році на кінофестивалі пройшла акція на підтримку Сенцова, яку організували міжнародна правозахисна організація Amnesty International, Німецька та Європейська кіноакадемії. У 2015 і 2014 роках Академія мистецтв в Берліні виступала з протестом проти арешту Сенцова.
Нагадаємо, Російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
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