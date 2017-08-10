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Фільм про Сенцова номінували на міжнародну премію

Церемонія нагородження відбудеться 24 – 29 жовтня на Міжнародному фестивалі документальних фільмів у Чехії
Фільм російського режисера Аскольда Курова "Процес" став номінантом міжнародної премії Silver Eye-2017 як кращий документальний фільм Східної і Центральної Європи.
Фільм про Сенцова номінували на міжнародну премію Олег Сенцов. Фото: svoboda.org

Про це йдеться на сайті європейського Інституту документального кіно, пише "Крим. Реалії".

Фільм про Олега Сенцова потрапив до категорії Feature – "Історія".

Церемонія нагородження відбудеться  24 – 29 жовтня на Міжнародному фестивалі документальних фільмів у місті Їглава (Чехія).

Крім нагороди кожен переможець отримає фінансову премію €1500.

Документальний фільм "Процес" вийшов в український прокат 6 квітня 2017 року.

Нагадаємо, російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Наприкінці вересня Сенцов надіслав листа із СІЗО Тюмені, в якому припустив, що його етапують в Ямало-Ненецький автономний округ.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

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08 10 2017 22:40
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