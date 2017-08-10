Фільм про Сенцова номінували на міжнародну премію
Про це йдеться на сайті європейського Інституту документального кіно, пише "Крим. Реалії".
Фільм про Олега Сенцова потрапив до категорії Feature – "Історія".
Церемонія нагородження відбудеться 24 – 29 жовтня на Міжнародному фестивалі документальних фільмів у місті Їглава (Чехія).
Крім нагороди кожен переможець отримає фінансову премію €1500.
Документальний фільм "Процес" вийшов в український прокат 6 квітня 2017 року.
Нагадаємо, російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Наприкінці вересня Сенцов надіслав листа із СІЗО Тюмені, в якому припустив, що його етапують в Ямало-Ненецький автономний округ.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа