У Москві пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова

У центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

Пікети проходили на Пушкінській площі.

Шестеро росіян по черзі тримали плакати з портретом Сенцова із написами: "Олег, Живи", "Росія, відпусти Сенцова", "Врятувати Сенцова, Save Sentsov". На пікети, зокрема, вийшли Аліса Ганієва, Вікторія Івлєва, Наталія Мавлевич, Марія Людковська, Олексій Медведєв і Ліна Старостіна.



Фото: соцмережі

На пікети учасники акції вийшли з метою привернути увагу до стану здоров'я Сенцова, який оголосив про голодування.

Про затриманих не повідомляється.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму.

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