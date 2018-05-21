За понад тиждень голодування жоден політик навіть не подзвонив, - сестра Сенцова

За понад тиждень голодування українського політв'язня Олега Сенцова жоден політик не зателефонував.

Про це розповіла сестра ув’язненого українського режисера Наталя Каплан, інформує "Громадському радіо".

"Активізувалися активісти, але з політичних структур - за більше, ніж тиждень жоден політик не подзвонив. З будь-яких політиків, українських в першу чергу", - каже вона.

Для сестри рішення розпочати безстрокове голодування було неочікуваним. Називає це кроком відчаю.

"Я йому намагалася пояснити, що відбувається. По суті, я писала одне і те ж, що проходять акції, переговори і так далі. Але брехати йому щодо того, що реально робляться якісь кроки, я не можу. Мені як казали політики, "ми працюємо над цим, ми робимо все можливе", так я йому і передавала", - пояснює Наталя Каплан.

Адвокат Олега Дмитро Дінзе прибув до нього на другий день голодування. Наталі подзвонила дружина іншого ув’язненого і сказала, що Сенцов просив аби до нього терміново приїхав адвокат. Тоді про причину приїзду і плани Олега Сенцова ще ніхто не знав.

"Його немає сенсу переконувати. Олег - людина конструктивна. Сказав мені: "Маєш кращі варіанти? Я вже давно зневірився, що стосовно мене будуть вживати якихось дій щодо звільнення. Мені сидіти ще 16 років. Краще я допоможу своїм життям іншим політв’язням, ніж проведу ці 16 років ув’язнення беззмістовно", - переказує Дмитро Дінзе слова режисера.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.