За понад тиждень голодування жоден політик навіть не подзвонив, - сестра Сенцова
Про це розповіла сестра ув’язненого українського режисера Наталя Каплан, інформує "Громадському радіо".
"Активізувалися активісти, але з політичних структур - за більше, ніж тиждень жоден політик не подзвонив. З будь-яких політиків, українських в першу чергу", - каже вона.
Для сестри рішення розпочати безстрокове голодування було неочікуваним. Називає це кроком відчаю.
"Я йому намагалася пояснити, що відбувається. По суті, я писала одне і те ж, що проходять акції, переговори і так далі. Але брехати йому щодо того, що реально робляться якісь кроки, я не можу. Мені як казали політики, "ми працюємо над цим, ми робимо все можливе", так я йому і передавала", - пояснює Наталя Каплан.
Адвокат Олега Дмитро Дінзе прибув до нього на другий день голодування. Наталі подзвонила дружина іншого ув’язненого і сказала, що Сенцов просив аби до нього терміново приїхав адвокат. Тоді про причину приїзду і плани Олега Сенцова ще ніхто не знав.
"Його немає сенсу переконувати. Олег - людина конструктивна. Сказав мені: "Маєш кращі варіанти? Я вже давно зневірився, що стосовно мене будуть вживати якихось дій щодо звільнення. Мені сидіти ще 16 років. Краще я допоможу своїм життям іншим політв’язням, ніж проведу ці 16 років ув’язнення беззмістовно", - переказує Дмитро Дінзе слова режисера.
Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.
Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.
Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них