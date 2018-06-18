У Москві затримали акторів, які роздавали листівки на підтримку Олега Сенцова

Під час затримання ЗМОП послалися на заборону агітації

Поліція затримала чотирьох активістів, які роздавали листівки про справу Олега Сенцова в центрі Москви.

Це актори Teaтра.doc Марія Чупринська і Григорій Гандлевський, художниця Аліса Сафіна і громадянська активістка Наталя Савоськіна, повідомляє "Новая газета".

Батько Григорія Гандлевського поет Сергій Гандлевський підтвердив факт затримання сина та інших учасників акції.

За інформацією "ОВД-Инфо", під час затримання ЗМОП послалися на заборону агітації. Режисер Маша Павлова, яка знімала акцію, розповіла виданню, що листівки були англійською та іспанською мовами і містили інформацію про особу Сенцова і причини його переслідування.

Наталя Савоськіна розповіла "ОВД-Инфо", що спочатку поліція затримала її. Коли інші учасники акції прийшли до відділення, куди доставили Савоськіну, "співробітники поліції почали заштовхувати їх до відділення "для бесіди".

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка перебуває з поїздкою у Росії, досі не змогла відвідати жодного українського політв'язня в РФ і не знає нічого про стан Олега Сенцова.