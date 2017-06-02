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Сергій Пашинський: Замість піару на армії депутатам треба підвищувати її боєздатність

"Забезпечення нашої армії новітніми зразками зброї - це одиниці відсотків"
На цьому сесійному тижні парламент має ухвалити закон про спецконфіскацію коштів Януковича та прийняти закон про доукомлектування армії на 10 тисяч осіб. Такі рішення дозволять запобігти ситуаціям, яка трапилася у Авдіївці, а також покращити стан Збройних Сил України.
Сергій Пашинський: Замість піару на армії депутатам треба підвищувати її боєздатність

"Бюджет армії Російської Федерації - 45 мільярдів доларів, спільний бюджет нашої оборони і НГУ - більше 3-х мільярдів, в 15 разів менше. Забезпечення нашої армії новітніми зразками зброї - це одиниці відсотків. Ми не забезпечили армію зв'язком, ми не забезпечили армію передовим озброєнням, належними боєприпасами, і при цьому всі піаряться, розказують про свій патріотизм, боротьбу з російським окупантом, блокаду, ще якусь єресь", - заявив заступник керівника фракції "Народний фронт", голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський під час Погоджувальної ради.

"У четвер у порядку денному стоїть закон, написаний европейськими експертами разом з Кабінетом Міністрів України про спецконфіскацію, частина коштів з чого якраз піде на потреби армії. І отут якраз проявиться, хто дійсно хоче допомогти армії, а хто на зарплаті у Януковича і Путіна сидить у цьому залі і розказує про свій картоновий патріотизм", -  підкреслив голова Комітету з питань нацбезпеки.

Сергій Пашинський також звернув увагу керівництва парламенту на законопроект №5640, який дозволить доукомплектувати ЗСУ на 10 тисяч осіб.

"Через бюрократичні перепони ми його до цього часу не прийняли. Поставте його, будь ласка, до включення, і прошу всіх голів фракцій, які турбуються про національну безпеку, хоча би почитайте цей закон. Бо у тій же 72-й бригаді є значна неукомплектованість по штату", - резюмував представник "Народного фронту".

Нагадаємо, що Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримувала необхідна кількість депутатів.

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06 02 2017 16:27
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