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США: неприпустимо звинувачувати Київ у Азовській кризі, винна виключно Росія

США закликає Росію невідкладно відпустити моряків та віддати захоплені судна Україні
Державний департамент наполягає, що вина за ескалації конфлікту в Азово-Керченській акваторії лежить виключно на російській стороні.
США: неприпустимо звинувачувати Київ у Азовській кризі, винна виключно Росія Фото: gettyimages.com

Дипломат назвав абсурдними звинувачення, пред’явлені українським морякам.

"Росія звинуватила українських моряків у незаконному перетину кордону РФ. Це звинувачення вражає, адже Крим – це Україна. По суті РФ звинувачує українських моряків у перетині українського кордону!", - заявив голова американської делегації на міністерській зустрічі ОБСЄ Весс Мітчел під час спеціальної дискусії щодо мілітаризації окупованого Криму, Чорного та Азовського морей, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Він окремо наголосив, що претензії "до обох сторін", які лунають від окремих світових гравців, є некоректними, оскільки Україна не несе відповідальності за ці події. "Україна навіть не відкривала вогонь. Це не та ситуація, коли можна звинувачувати дві стороні. Винна одна сторона, і це – Росія", - пояснив він.

Дипломат зауважив, що Росія не має права утримувати українських моряків. "США закликає Росію невідкладно відпустити моряків та віддати захоплені судна Україні"

"Агресія на Азові – це прорахунок Росії, вона лише посилила тиск міжнародної спільноти на себе", - додав він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати почали підготовку до направлення в Чорне море військового корабля через напруженість в регіоні після захоплення Росією українських кораблів з екіпажами.

 

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06 12 2018 20:52
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