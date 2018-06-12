США готуються направити військовий корабель у Чорне море, - CNN

Американські військові звернулись до Державного департаменту, аби той проінформував Туреччину про можливі плани заходу військового корабля США в Чорне море

Сполучені Штати почали підготовку до направлення в Чорне море військового корабля через напруженість в регіоні після захоплення Росією українських кораблів з екіпажами.

Американські військові звернулись до Державного департаменту, аби той проінформував Туреччину про можливі плани заходу військового корабля США в Чорне море, повідомляє CNN із посиланням на високопоставлених чиновників у США.

Чиновники стверджують, що це є реакцією Сполучених Штатів на дії Росії проти України поблизу Керченської протоки.

Видання нагадує, що США зобов'язані повідомляти про такі речі Туреччину згідно з Конвенцією Монтре від 1936 року, яка регулює проходження військових суден через Босфор і Дарданелли, що з'єднують Середземне море з Чорним морем.

Відповідно до правил договору, країни, які не мають берегової лінії на Чорному морі, повинні перед проходом через протоку попередити Туреччину щонайменше за 15 днів.

Представник Державного департаменту США наголосив: "Сполучені Штати діють відповідно до умов Конвенції Монтре. Однак ми не будемо коментувати характер нашої дипломатичної переписки з урядом Туреччини".

Двоє американських чиновників заявили, що сенс повідомлення Туреччині полягає в тому, щоб надати флоту можливість перемістити військовий корабель у цей район, але цей варіант не обов'язково буде обраний.

"Наш американський 6-й флот завжди готовий відповісти там, де є виклики", - сказав представник флоту, який керує військово-морськими операціями США в регіоні, командор Кайл Рейнс.

Він додав, що 6-й флот США регулярно проводить безпекові операції в усьому підпорядкованому йому районі, що включає міжнародні води та повітряний простір Чорного моря.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS McCampbell 5 грудня проплив в спірних водах Японського моря в безпосередній близькості від затоки Петра Великого на півдні Приморського краю Росії.