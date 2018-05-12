Американський есмінець проплив поблизу Владивостока
Про це розповіла прес-секретар Тихоокеанського флоту США Рейчел МакМарр, повідомляє CNN.
За її словами, такі дії з боку США кидають виклик надмірним морським претензіям Росії і мають на меті відстояти свободи і права на законне використання моря, яким користуються Сполучені Штати та інші нації.
Офіційний представник ВМС США підкреслила, що Вашингтон не визнає претензії Росії на водні території, заявивши, що Москва претендує на райони, які набагато перевищують 12 миль від російського узбережжя, гарантованих міжнародним правом.
Представник ВМС США назвала маневр американського есмінця операцією "Вільна навігація".
"Ці операції демонструють, що Сполучені Штати будуть літати, плавати і діяти всюди, де це дозволено міжнародним правом", - сказала МакМарр.
Вона додала, що це відноситься як до Японського моря, так і до інших місць по всьому світу.
Затока Петра Великого є найбільшою затокою в Японському морі, також відомою як Східне море, і є домом як для російського міста Владивостока, так і для Тихоокеанського флоту ВМФ Росії.
МакМарр сказала, що це був перший раз, коли США проводили операцію зі свободи судноплавства в цій області з 1987 року.
Есмінець USS McCampbell відноситься до кораблів класу "Арлі Берк", він оснащений системою для запуску крилатих ракет "Томагавк", ракетною установкою вертикального типу Mk41 для запуску протикорабельних ракет і торпедними апаратами.
Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.
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