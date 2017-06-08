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США підтримують Україну. Радник Трампа розповів про можливі поставки зброї

В інтереси США входить підтримка України проти Росії — Макмастер
Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер в інтерв’ю MSNBC заявив, що надання підтримки Україні для боротьби з російською агресією входить в інтереси країни.
США підтримують Україну. Радник Трампа розповів про можливі поставки зброї Фото: з вільних джерел

За словами Макмастера, США вже підтримують Україну, однак в інтереси Білого дому входить і подальше підвищення обороноздатності країни з метою запобігти подальшому вторгненню на її територію.

Також радник наголосив, що адміністрація президента розглядає всі варіанти надання допомоги. Він додав, що не має значення, яким чином США допомагають Києву.

"Питання в тому, яка форма підтримки потрібна Україні, яка відповідала б нашим інтересам і загальним бажанням добитися того, щоб Росія не робила подальших кроків щодо дестабілізації", - підкреслив радник Трампа.

"Ми повинні зробити все, щоб запобігти зростанню конфлікту", — додав він.

Макмастер назвав ситуацію із агресією Росії "небезпечною" та наголосив, що всі, включно з Трампом, у дійсності розуміють природу російського режиму, зокрема "однієї людини режиму".

Раніше, речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон прагне покращити відносини із Москвою, але не буде закривати очі на злочинні дії РФ в Україні.

 
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06 08 2017 11:21
ТЕГИ: США, зброя
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