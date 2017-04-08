США не закриватимуть очі на злочинні дії Росії в Україні, - Держдеп
Для США дуже важливо повернути єдність та територіальну цілісність України, - повідомляє Укрінформ з посиланням на Держдепа США Хізер Нойєрт .
"Те, що ми хочемо знайти зони взаємодії та покращити відносини із Росією, де це можливо, адже вони ще й ядерна супердержава, не значить, що ми закриватимемо очі на погані дії, до яких вони залучені, таких, як в Україні", - сказала Нойєртю.
Вона також додала, що питання України дуже важливе і США продовжать "вимагати відповідальності Росії".
"Ми щойно призначили Курта Волкера, аби він розібрався із частиною проблем", - зазначила речниця Держдепу.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.
Згодом, Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним.
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