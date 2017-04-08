США не закриватимуть очі на злочинні дії Росії в Україні, - Держдеп

Хізер Нойєрт заявила, що питання України дуже важливе для США

Речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон прагне покращити відносини із Москвою, але не буде закривати очі на злочинні дії РФ в Україні.

Для США дуже важливо повернути єдність та територіальну цілісність України, - повідомляє Укрінформ з посиланням на Держдепа США Хізер Нойєрт .

"Те, що ми хочемо знайти зони взаємодії та покращити відносини із Росією, де це можливо, адже вони ще й ядерна супердержава, не значить, що ми закриватимемо очі на погані дії, до яких вони залучені, таких, як в Україні", - сказала Нойєртю.

Вона також додала, що питання України дуже важливе і США продовжать "вимагати відповідальності Росії".

"Ми щойно призначили Курта Волкера, аби він розібрався із частиною проблем", - зазначила речниця Держдепу.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Згодом, Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним.