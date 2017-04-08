Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США не закриватимуть очі на злочинні дії Росії в Україні, - Держдеп

Хізер Нойєрт заявила, що питання України дуже важливе для США
Речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон прагне покращити відносини із Москвою, але не буде закривати очі на злочинні дії РФ в Україні.
США не закриватимуть очі на злочинні дії Росії в Україні, - Держдеп Фото: з вільних джерел

Для США дуже важливо повернути єдність та територіальну цілісність України,  - повідомляє Укрінформ з посиланням на Держдепа США  Хізер Нойєрт .

"Те, що ми хочемо знайти зони взаємодії та покращити відносини із Росією, де це можливо, адже вони ще й ядерна супердержава, не значить, що ми закриватимемо очі на погані дії, до яких вони залучені, таких, як в Україні", - сказала Нойєртю.

Вона також додала, що питання України дуже важливе і США продовжать "вимагати відповідальності Росії".

"Ми щойно призначили Курта Волкера, аби він розібрався із частиною проблем", - зазначила речниця Держдепу.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Згодом,  Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2017 08:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.