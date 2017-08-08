Суд арештував нерухомість, BMW і годинник Полякова

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

"Суд наклав арешт лише на частину його майна. Наскільки пам'ятаю, арештовані автомобіль, гроші, вся його нерухомість згідно з декларацією й реєстром майнових прав", – повідомив один із прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "Українським новинам".

Зі слів прокурора САП, суд відмовився заарештувати майно, що перебуває у спільній власності Полякова.

Раніше повідомляли, що депутат Верховної Ради з фракції Народний фронт Максим Поляков, який в якості підозрюваного у хабарництві був відпущений судом під заставу в 304 тисячі гривень з необхідністю носити електронний браслет, не здав правоохоронцям два закордонних паспорти.

21 червня 2017 року Генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох Полякова та Розенблата. 11 липня ВР надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.