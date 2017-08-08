Суд арештував нерухомість, BMW і годинник Полякова
"Суд наклав арешт лише на частину його майна. Наскільки пам'ятаю, арештовані автомобіль, гроші, вся його нерухомість згідно з декларацією й реєстром майнових прав", – повідомив один із прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "Українським новинам".
Зі слів прокурора САП, суд відмовився заарештувати майно, що перебуває у спільній власності Полякова.
Раніше повідомляли, що депутат Верховної Ради з фракції Народний фронт Максим Поляков, який в якості підозрюваного у хабарництві був відпущений судом під заставу в 304 тисячі гривень з необхідністю носити електронний браслет, не здав правоохоронцям два закордонних паспорти.
У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.
Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.
Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.
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