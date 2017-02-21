Суд дозволив екстрадицію Фірташа в США
"Суд у Відні задовольнив запит про видачу США, рішення проти Дмитра Фірташа. Суддя в даний час пояснює рішення", - повідомляє журналіст Саймон Шустер у Twitter.
BREAKING: Vienna court grants US extradition request, ruling against Dmitry #Firtash. Judge now explaining decision— Simon Shuster (@shustry) 21 февраля 2017 г.
ФБР звинувачує Фірташа у корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Нібито олігарх і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 мільйонів євро.
Зазначимо, адвокат українського олігарха Дмитра Фірташа Рудигер Шендер заявляв, що австрійська сторона повинна наполягати на отриманні серйозних доказів проти його підзахисного.
Як відомо, ФБР звинувачує Фірташа в корупції під час отримання дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Нібито бізнесмен і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 мільйонів євро.
Перший запит про видачу Фірташа був відправлений американцями до Відня 30 жовтня 2013 року. Однак через кілька днів цей запит відкликали. Другий аналогічний документ надійшов уже 27 лютого 2014 року, ордер на арешт Фірташа було видано 12 березня, і того ж дня його затримали.
Потім бізнесмен вніс заставу - рекордні для Австрії 125 мільйонів євро, і його відпустили під зобов'язання не залишати Відень. Справу розглянули тільки через рік. 30 квітня 2015 року суд відмовив у видачі бізнесмена Штатам.
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