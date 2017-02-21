Адвокат Фірташа заявив, що США не мають доказів проти його підзахисного
"Ні в одному з доказів, представлених американською стороною, немає доказів проти Дмитра Фірташа - ні в розшифровці телефонних розмов, ні в тексті листування", - заявив адвокат під час розгляду апеляції США на відмову австрійського правосуддя в екстрадиції Фірташа. - Американські документи не містять чіткого формулювання складу злочину Фірташа. Бачимо відсутність стандартних норм американської юстиції, яку застосовують усередині країни, і недостатню аргументацію в справі проти Фірташа", - повідомляє theinsider.ua.
Крім того, за словами Шендера, Сполучені Штати не виконують пункти угоди про екстрадицію між США і Австрією, оскільки не надають достатніх доказів для видачі Фірташа.
Як відомо, ФБР звинувачує Фірташа в корупції під час отримання дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Нібито бізнесмен і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 мільйонів євро.
Перший запит про видачу Фірташа був відправлений американцями до Відня 30 жовтня 2013 року. Однак через кілька днів цей запит відкликали. Другий аналогічний документ надійшов уже 27 лютого 2014 року, ордер на арешт Фірташа було видано 12 березня, і того ж дня його затримали.
Потім бізнесмен вніс заставу - рекордні для Австрії 125 мільйонів євро, і його відпустили під зобов'язання не залишати Відень. Справу розглянули тільки через рік. 30 квітня 2015 року суд відмовив у видачі бізнесмена Штатам.
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