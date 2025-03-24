Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ

В американській газеті Wall Street Journal вийшла стаття її воєнного та міжнародного оглядача, уродженця Києва Ярослава Трофімова, про історичні приклади "припинення вогню" та "мирних угод". Вони можуть відкрити підводні камені та негативні наслідки угоди між росією та Україною, на якій наполягає адміністрація Трампа.

Трамп наполягає на припиненні війни, яка триває в Україні вже понад три роки. Тоді як президент України Володимир Зеленський прийняв пропозицію США про безумовне 30-денне припинення вогню, щоб прокласти шлях до мирних переговорів, путін поки не погодився. Перемовини між США і росією на Близькому Сході мають продовжитися. Європейські союзники Зеленського, які сповнені рішучості не допустити капітуляції Києва, також відіграватимуть важливу роль у формуванні їхнього результату, пише Wall Street Journal.

Наразі далеко не зрозуміло, як виглядатиме російсько-українська угода. Але погляд на ключові прецеденти ХХ століття дозволяє припустити низку можливих результатів. Угода про припинення вогню може призвести до нового, більш успішного російського вторгнення; створення українського маріонеткового уряду під російським впливом; ворожого, але відносно мирного співіснування; або, можливо, навіть до повернення України. Все залежить від того, які уроки історії виявляться правильними.

Країни Балтії. У 1939 році, нагадує WSJ, незадовго до початку Другої світової війни, СРСР підписав договір з нацистською Німеччиною, який розділив між ними Східну Європу. СРСР не вдерся до Латвії, Литви та Естонії одразу після початку війни. Радше, він змусив їх прийняти угоди про "взаємодопомогу", в яких москва пообіцяла поважати їхній суверенітет в обмін на військові бази та зобов'язання дотримуватися нейтралітету.

Але совєти не мали наміру дотримуватися угоди. У червні 1940 року москва звинуватила країни Балтії в тому, що вони порушили клятву нейтралітету, співпрацюючи одна з одною, і окупувала ці маленькі країни за одну ніч, майже без опору. Через кілька тижнів вони були приєднані до СРСР. У наступні роки сотні тисяч жителів балтійських країн були депортовані до Сибіру, а значна частина інституціональної та інтелектуальної еліти знищена.

Сьогодні балтійські чиновники та аналітики відкрито порівнюють обійми Трампа з путінською росією з нацистсько-радянським пактом – зрадою, яка коштуватиме незалежності України, а можливо, і їхньої власної. "Це урок для України сьогодні: вас вб'ють, тому не здавайтеся. Краще померти на фронті, ніж бути страченим потім", – каже колишній міністр оборони та закордонних справ Латвії Артіс Пабрікс.

Франція часів Віші. Коли французька армія зазнала краху в 1940 році, маршал Філіп Петен, герой Першої світової війни, очолив уряд і попросив Німеччину про перемир'я. Більше половини країни, північ і захід, включно з Парижем, – опинилися під прямою німецькою військовою окупацією, частина була анексована, а південний схід залишився неокупованим і номінально незалежним, з тимчасовою столицею у курортному містечку Віші. Бувши формально нейтральною, вішістська Франція співпрацювала з нацистською політикою, включаючи депортацію євреїв до таборів смерті.

Поділ України може відбутися за схожим сценарієм, якщо росія досягне успіху. "Подібно до того, як Гітлер окупував у військовому відношенні лише частину Франції, але політично контролював всю країну, путін прагне встановити режим Віші в Києві", – вважає директорка Інституту міжнародних відносин у Римі Наталі Точі.

Історик Томас Гомарт переконаний, що путін піде набагато далі, вказуючи на те, що саме обраний французький парламент призначив Петена, а не нацисти: "росіяни прагнуть знищити українську державу, і тому вони хочуть покарати політичні еліти, які боролися проти них – чого не було у випадку з Німеччиною і Віші", цитує його WSJ.

Інша велика різниця, звісно, полягає в тому, що тоді як французька армія розвалилася за шість тижнів, українська все ще воює з росією після трьох років вторгнення. "Щоб дістатися до Віші, потрібно спочатку програти війну, чого Україна не зробила", – сказав колишній французький дипломат Франсуа Ейсбур.

Фінляндизація. На відміну від країн Балтії, Фінляндія відкинула радянські ультиматуми у 1939 році. Червона армія вторглася в країну, але після кількох місяців запеклого фінського опору Сталін погодився підписати мирний договір, за яким Фінляндія поступалася ключовими територіями, але зберігала свою незалежність. Війна відновилася наступного року, а новий договір про "дружбу і взаємодопомогу" був підписаний 1948-го. Під час Холодної війни москва дозволила країні розвивати ринкову економіку, але накладала вето на її уряд, регулярно натякаючи на військове втручання – політика, відома як "фінляндизація". Президент Урхо Кекконен, який перебував на посаді 26 років, міг відсунути потенційних суперників на другий план, просто організувавши редакційну статтю у газеті "Правда".

Як зауважує WSJ, путінська росія вже випробувала версію такого підходу в Україні, підтримуючи авторитарного президента Віктора Януковича, який відвернув країну від Заходу. Після того, як Янукович був повалений в результаті народних протестів 2014 року, росія перейшла до встановлення прямого контролю над Україною, анексувавши Крим і вторгнувшись на Донбас.

Видання нагадує, що "фінляндизацію", яку часто неправильно розуміють як процвітаючий нейтралітет, Генрі Кіссінджер запропонував як модель для України у 2014 році, хоча згодом він змінив свою думку. Нинішній президент Фінляндії Александр Стубб вважає сам термін "образою", додаючи: "Це період у нашій історії, з яким я особисто почуваюся дуже незручно. Нам довелося поступитися деякими з наших цінностей, але не нашою незалежністю". Сьогодні Фінляндія є членом Європейського Союзу і НАТО та однією з найбільш ворожих до росії європейських країн.

Корейське перемир'я. У Корейській війні американські війська воювали на боці уряду президента Сін Ман Рі на півдні країни проти комуністичної півночі та її китайських і радянських союзників. У 1953 році, після трьох років бойових дій, перемир'я розділило країну приблизно по 38-й паралелі. Рі виступав проти угоди, вважаючи її зрадою, але під тиском президента Ейзенхауера, який погрожував припинити американську військову підтримку, змушений був підкоритися.

WSJ зауважує, що спеціальний радник президента Трампа Девід Сакс посилався на цей прецедент, коли вітав нещодавнє припинення американської допомоги Україні. Але є ключова відмінність: Трамп виключив будь-які гарантії безпеки для України на випадок повторного вторгнення росії. У Кореї, навпаки, мир забезпечують десятки тисяч американських військових і двосторонній договір про безпеку, каже Віктор Ча з Центру стратегічних і міжнародних досліджень: "Договір – це зуби, що стоять за перемир'ям, яке забезпечило стримування".

Повернення Трампа до Білого дому викликало побоювання у Південній Кореї щодо надійності американської підтримки. "Все більше людей починають ставити під сумнів дієвість гарантій безпеки з боку США, – вважає науковий співробітник з питань Кореї в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Ерік Баллбах. – Це призводить до того, що зараз ми маємо потужну підтримку Південної Кореї у розробці власної ядерної зброї, і ця дискусія більше не є маргінальною".

Кіпр. росія виправдовувала свої вторгнення в Україну з 2014 року необхідністю захисту російськомовних українців. Туреччина запропонувала схоже обґрунтування для свого вторгнення на Кіпр у 1974 році, заявивши про необхідність захистити добробут етнічної турецької меншини після інспірованого греками перевороту на острові. На відміну від України, Кіпр дійсно мав історію масового кровопролиття. Пів століття потому Туреччина продовжує окупувати північну третину острова, тоді як майже всі греки-кіпріоти втекли на південь, який залишається міжнародно визнаною Республікою Кіпр. Мирні переговори за останні 50 років виявилися безрезультатними, а Нікосія є єдиною у світі розділеною столицею.

Республіка Кіпр довгий час вважала прямі поїздки на північний Кіпр і з нього незаконними й забороняла мандрівникам відвідувати окуповану Туреччиною територію без попереднього проходження офіційної кіпрської імміграційної процедури. Україна прийняла подібну політику після того, як росія окупувала Крим і частину Донбасу 2014 року. Проте, незважаючи на спірні кордони, Кіпр приєднався до Європейського Союзу 2004-го, що також є прагненням України.

Професор державного управління в Оксфордському університеті Статіс Калівас каже, що його турбує те, що росія в Україні не буде задоволена таким результатом і намагатиметься по суті контролювати всю країну.

Хорватія. Проголошення незалежності Хорватії у 1991 році спричинило війну з рештою Югославії під проводом Сербії. У грудні 1991 року колишній держсекретар США Сайрус Венс домовився про припинення бойових дій, і для підтримання миру були розгорнуті сили ООН. Однак понад чверть території Хорватії залишилася під контролем Республіки Сербська Країна, маріонеткової держави, що спонсорувалася Белградом.

Припинення вогню дозволило побитій хорватській армії відновитися, в той час як сербські маріонеткові сили в Країні занепадали. У 1995 році Хорватія порушила перемир'я, розпочавши дві наступальні операції, в результаті яких вдалося відвоювати більшу частину своєї території; решту території було відвойовано в результаті переговорів у 1998-му.

Хорватський підполковник у відставці Горан Реджепович, нині військовий коментатор, попереджає, що Україні буде нелегко повторити хорватський успіх. "Вони мали багато зброї, багато танків, але це була селянська армія, яка не мала живої сили та, врешті-решт, вона не отримала підтримки з боку Сербії, – нагадує він. – Це не ті самі умови, що в Україні".

Тим не менш, хорватський прецедент є однією з причин, чому росія наполягає на обмеженні української армії до однієї десятої від нинішнього рівня і обмеженні доступу Києва до сучасних озброєнь. "Ще один план Венса – це те, чого бояться і росія, і Україна, – сказав Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО, який очолює Чиказьку раду з глобальних питань. – Вони обидві бояться, що припинення вогню дасть час іншій стороні відновитися і знову розпочати війну", завершує публікацію WSJ.

Джерело: Wall Street Journal