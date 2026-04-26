У Криму уражено російські МіГ-31 та кораблі – СБУ

Під удар потрапили флот, ППО та авіація.

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму, уразивши низку ключових військових об’єктів рф: від кораблів Чорноморського флоту до систем протиповітряної оборони.

Як повідомили в СБУ, операцію здійснили бійці підрозділу "Альфа" на базах у Севастополі та на аеродромі "Бельбек".

Внаслідок ударів безпілотників уражено три кораблі ВМФ рф – "Ямал", "Фільченков" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". Також під удар потрапили об’єкти ППО, зокрема радіолокаційні системи та штаб радіотехнічної розвідки.

Окрім цього, на аеродромі "Бельбек" уражено винищувач МіГ-31 та інфраструктуру обслуговування авіації.

"Ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога", – заявили у відомстві.

У СБУ наголошують, що такі операції спрямовані на системне послаблення військових можливостей рф, зокрема її флоту, авіації та систем протиповітряної оборони.

Також в ніч на неділю українські сили уразили нафтопереробний завод у Ярославлі.