Мінус ще один ключовий НПЗ росії

Українські сили уразили нафтопереробний завод у Ярославлі.

Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Ярославльський" у місті Ярославль на півночі рф, на території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня українські підрозділи завдали низки ударів по об’єктах противника на території росії та тимчасово окупованих регіонах України.

Підтверджено ураження одного з ключових підприємств російської нафтопереробної галузі – НПЗ "Ярославльський". Зафіксовано займання на його території.

Завод має потужність переробки близько 15 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне пальне і авіаційне паливо, що використовується, зокрема, для забезпечення логістики російських військ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також, за даними Генштабу, українські сили уразили військові ешелони противника в районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Крім того, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Каста-2Е1" у Мелітополі та зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі.