Мінус ще один ключовий НПЗ росії

26 квітня 2026, 15:04
Фото: dumskaya.net
Українські сили уразили нафтопереробний завод у Ярославлі.

Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Ярославльський" у місті Ярославль на півночі рф, на території підприємства виникла пожежа. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня українські підрозділи завдали низки ударів по об’єктах противника на території росії та тимчасово окупованих регіонах України.

Підтверджено ураження одного з ключових підприємств російської нафтопереробної галузі – НПЗ "Ярославльський". Зафіксовано займання на його території.

Завод має потужність переробки близько 15 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне пальне і авіаційне паливо, що використовується, зокрема, для забезпечення логістики російських військ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також, за даними Генштабу, українські сили уразили військові ешелони противника в районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Крім того, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Каста-2Е1" у Мелітополі та зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі.

 
Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
